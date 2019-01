Jonge grafische talenten maken kans op Prijs Frans Dille ADA

23 januari 2019

Talentvolle studenten en recent afgestudeerden uit het hoger onderwijs dingen op zaterdag 26 januari opnieuw naar de Prijs Frans Dille. De veelzijdige Antwerpse kunstenaar Frans Dille (1909-1999) was een gevierd graficus, tekenaar, aquarellist en een inspirerende docent. Zijn grafisch werk was te zien op tal van nationale en internationale tentoonstellingen en zijn illustraties prijkten in dag-, week- en maandbladen. Frans Dille schonk bijna zijn gehele grafische oeuvre aan het Prentenkabinet van het Museum Plantin-Moretus. Om de drie jaar dingt veelbelovend talent in de teken- en of grafiekkunst mee naar de Prijs Frans Dille. De prijsuitreiking vindt plaats om 11 uur in het Museum Plantin-Moretus.