Jonge fietsendieven betrapt 09 maart 2018

In de commandokamer zag één van de operatoren van de lokale politie woensdagochtend op de stadscamera's hoe twee mannen probeerden om een fiets te stelen op het Falconplein. Er werden meteen enkele ploegen naar de locatie gestuurd. Eén van de ploegen trof de verdachten en hield ze in de gaten. De inspecteurs gingen te voet en in burger achter het duo aan. Ze konden goed zien hoe de mogelijke dieven aan deurklinken van auto's voelden en bijzondere interesse toonden voor de gestalde fietsen. Wanneer er iemand voorbij kwam, waarschuwde de éne verdachte de andere. Het was duidelijk dat de twee iets in hun schild voerden. Op een gegeven moment konden ze een fiets nemen en ermee vertrekken. Een interventieploeg deed hen stoppen. De verdachte die de fiets nam, probeerde te ontkomen maar werd tegengehouden door de interventieploeg.





De mannen van 21 en 22 jaar werden gearresteerd. (BSB)