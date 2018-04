Jonge bestuurder raakt verkeerslicht en vlucht weg 04 april 2018

Een getuige verwittigde maandagavond de politie omdat een auto een verkeerslicht had geraakt op het kruispunt van de Carnotstraat met de Kerkstraat in Borgerhout. Bij aankomst van de politie waren zowel het voertuig als de getuige niet meer aanwezig, maar werd er wel schade aan het verkeerslicht en enkele brokstukken afkomstig van een auto gevonden. Op basis van de melding van de getuige kon de politie het voertuig treffen in de Bisschoppenhoflaan. De 20-jarige chauffeur reed rond zonder rechterkoplamp en bleek een beginnend bestuurder. Hij verklaarde dat hij geschrokken was van de aanrijding en er niet aan had gedacht de politie te verwittigen. (BSB)