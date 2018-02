Jong Vld noemt Kennis arrogant 27 februari 2018

03u04 0 Antwerpen De knip van de Leien zal een jaar langer duren dan gepland, maar waarom de werken zoveel vertraging opliepen, is nog steeds niet duidelijk. De liberalen van de Jong Vld menen dat schepen van Mobiliteit Koen Kennis en de aannemer hiervoor verantwoording verschuldigd zijn.

"De knip snijdt in de opbrengsten van de horeca, de winkels zien hun klanten verdwijnen. De communicatie omtrent de vertragingen getuigt van een enorme arrogantie. Alsof de burger niet verdient te weten waarom zijn stad een jaar langer verscheurd wordt", aldus Aimé Schrauwen. "Koen Kennis zegt dat de stad zelf nog zal bestuderen of we dit niet kunnen verbeteren en optimaliseren. Dat is geen uitleg, noch een excuus, noch een rechtvaardiging." De jonge liberalen verwachten extra maatregelen. "Deze vertraging zal economische en sociale drama's met zich meebrengen. Randmaatregelen zoals hindervergoedingen zullen nodig zijn om onze burgers en handelaars te ontlasten van deze druk. Zet een stop op bijkomende wegenwerken in het Antwerpse, enkel het hoognodige mag nog worden uitgevoerd. We moeten kunnen uitmaken of hier sprake is van overmacht of van achteloze mismeestering." (DILA)