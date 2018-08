Jong Groen: "Meer water bij elke heraanleg in de stad" 02 augustus 2018

Jong Groen pleit voor meer water in het straatbeeld. Van fonteinen en vijvers over moswanden en watergordijnen.

"Bij elke aanleg of heraanleg van straten en pleinen moet hierover nagedacht worden. De stad moet minder grijs en grauw worden maar meer groen en blauw", klinkt het. Ze kaarten hiermee ook de kritiek aan de afgelopen dagen te horen was op het pas aangelegde Operaplein. Ook Spoor Oost heeft meer weg van een betonnen woestijn dan wat anders, klinkt het.





Hittegolf

"Betonnen oppervlakken in steden brengen regen recht naar de riool waar deze met afvalwater wordt vermengd. Regen kan daardoor niet in de bodem dringen. Met de veranderingen die we voorstellen kan water wel in de grond binnendringen en onze waterreservoirs aanvullen. Het regenwater binnen de stad houden en het water de mogelijkheid geven om de bodem te infiltreren, biedt kansen voor recreatieruimte én geeft tijdens hittegolven een verkoelend effect. Net wat we nu nodig hebben." (NBA)