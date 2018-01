Jong gezin duikt onder na schietpartij MOGELIJKE LINK NAAR MOORD OP ZAKENMAN STEFAN BOGAERTS PATRICK LEFELON

02u49 0 Patrick Lefelon Gianni B. getuigde op televisie om de daders hun vergissing te doen inzien. Antwerpen Gianni B., zijn vriendin en hun zoontje van 1 jaar duiken onder na de schietpartij op hun appartement aan de Turnhoutsebaan in Schilde. De jongeman ontkent ten stelligste iets met het drugsmilieu te maken te hebben. Volgens betrouwbare bronnen kan de schietpartij gelinkt worden aan de moord op de Brasschaatse zakenman Stefan Bogaerts.

Voor Gianni B. en zijn vriendin was het al de tweede schietpartij in enkele maanden tijd. In september hoorden zij al eens schoten in hun tuin. Toen werden geen kogelinslagen gevonden. Dinsdagnacht was het de tweede keer raak: drie kogels sloegen in hun appartement, één kogel doorboorde de voorruit van de nieuwe Mercedes E-klasse die Gianni in bruikleen had. De wagen was ook met een brandstof overgegoten, mogelijk om in brand te steken. Gianni B. voelt zich in de steek gelaten door de politie: "De politie heeft twee keer mijn verklaring genoteerd en dat was het dan. Bescherming of veiligheidsmaatregelen zijn niet aan de orde. Ik moet zelf mijn plan trekken. Daarom heb ik besloten met mijn vriendin en mijn éénjarige zoon onder te duiken. Tot ik weet wie er achter deze schietpartij zit en waarom ik in het vizier wordt genomen, blijf ik weg uit mijn appartement aan de Turnhoutsebaan. Stel je maar eens voor dat mijn zoontje van 1 jaar toevallig had rechtgestaan dinsdagnacht, dan had de kogel hem getroffen."





Gianni B. die jarenlang ruitenwasser was maar sinds kort op zoek is naar een nieuwe baan, zegt niets te maken te hebben met het drugsmilieu in Antwerpen. In dat milieu zijn afgelopen jaar al twintig gelijkaardige schietpartijen geweest.





Gianni B.: "Ik heb een blanco strafblad, ik heb nooit in de haven gewerkt en ik heb nooit iets met drugs te maken gehad. Dus hou op met deze schietpartij te linken aan het drugsmilieu. Tenzij de daders zich natuurlijk vergist hebben en mij met iemand anders hebben verward. Daarom getuig ik ook in de media. Misschien gaan zij dan zo hun vergissing inzien."





Volgens betrouwbare bronnen zou de schietpartij in Schilde te maken hebben met de moord op de zakenman Stefan Bogaerts. Deze 55-jarige man uit Brasschaat werd op 21 september met vijf kogels afgemaakt in het Nederlandse Spijkenisse, vlakbij havenstad Rotterdam. Bogaerts kwam eerder wel in beeld in drugsonderzoeken.





RV De schietpartij in Schilde was groot nieuws in deze krant gisteren.

Afrekening

Gianni B.: "Wat zou ik met die afrekening te maken hebben? Ik ken die Stefan Bogaerts van ziens, dat is alles. Ik heb met die man nooit gepraat of een ontmoeting gehad."





Het Antwerpse parket sluit de link naar het drugsmilieu niet uit maar wil geen voorbarige conclusies trekken.





Woordvoerster Lentl Jespers: "Het parket kan voorlopig de link met het drugsmilieu niet officieel bevestigen. De juiste omstandigheden waarin de feiten plaatsvonden maken volop voorwerp uit van verder onderzoek."





Patrick Lefelon De vermoorde zakenman Stefan Bogaerts.