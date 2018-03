Jong en oud brult Ratten naar de zege SUPPORTERS ZETTEN STADION IN LICHTERLAAIE PHILIPPE TRUYTS

05 maart 2018

02u40 0 Antwerpen Na de hard bevochten zege tegen Cercle zijn de fans overtuigd: "We hebben 70 procent kans om volgende zaterdag de titel te pakken." De ereronde van de helden voor een kolkend stadion was dik verdiend.

Vroeg in de namiddag al kleurde de omgeving van het Olympisch Stadion al paars. De aankomst van de spelersbus werd gevierd alsof de titel al binnen was. Als je de bus zag, want op paarse rookbommen werd niet bespaard. Materiaalmeester Jos Van Hout, het 85-jarige monument van het Kiel, bekeek het vanop veilige afstand, maar genoot. "We staan met één voet in eerste klasse, we spelen de finale. We moeten er gewoon een tweede voet naast zetten." Zijn woorden waren nauwelijks koud of hij werd belaagd door jonge fans voor een foto.





Ook de 11-jarige Jarvin Peters en zijn grootouders waren naar de match afgezakt. "We moeten weer naar eerste klasse. Dat zal ons lukken ook. Het is ongelooflijk dat we hier al geraakt zijn na vijf jaar." Piet Janssens, 80 jaar oud en getooid met een paarse pruik, was er ook bij. Zijn kleinzoon Ian mocht zelfs mee het veld oprennen met de ploeg. Ook Piet schat de kansen hoog in. "Zolang we maar geen tegengoal slikken."





Tifo

Tien minuten voor de match ontvouwde zich op tribune 3 een gigantische tifo van sfeergroep Armata Viola. De boodschap is duidelijk: vier gouden medailles voor de vier titels tussen 2013 en 2017 én een beker voor dit seizoen. Na de aftrap door olympisch kampioene Tia Hellebaut domineerde Beerschot de match. In de dertiende minuut was er nog geen doelpunt gekomen, maar wel een warm applaus voor Marc Steenackers, de algemeen directeur van de club die een jaar geleden verongelukte.





Met tien verder

Uiteindelijk zorgde een flater van de doelman van Cercle voor extase: Fessou Placca gaat met de bal aan de haal en laat het Kiel ontploffen. Even rolt er onrust door de tribunes wanneer Alexander Maes een Brugs tegenstander half doormidden trapt: rood en met tien verder. Maar de strijdlust blijft intact en Beerschot Wilrijk haalt een felbegeerde zege binnen. "Goede uitslag", vindt Daniel De Jonghe, vader van speler Jimmy De Jonghe. "Hij heeft een uitstekende match gespeeld. Ik denk dat we 70 procent kans hebben om te promoveren. Knokken zoals vandaag: dan komt het in orde."





Lepe coach

Het feest verschuift van het stadion naar de cafés. Regen of niet, de fans voelen het niet meer. Jos De Saegher uit Wilrijk is er gerust in: "Mijn intuïtie zegt dat we vijf op vijf pakken. We hebben een fantastische groep spelers qua mentaliteit. Coach Marc Brys heeft weer eens bewezen hoe leep hij wel is. Hij stelde een aantal andere spelers op dan eerst aangekondigd." Zaterdagavond weten we of Beerschot Wilrijk de krappe 1-0 kan vasthouden.