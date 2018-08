Jong CD&V wil oefenterrein voor drones in Park Spoor Noord 24 augustus 2018

Antwerpen Drones winnen slag om slinger aan populariteit. Jong CD&V stelt dan ook voor om een oefenterrein voor drones af te bakenen in Park Spoor Noord.

Naar schatting 10.000 Belgen hebben al een drone in huis gehaald. Ook veel Antwerpse start-ups en jonge ondernemers willen er professioneel mee aan de slag. Eén probleem: in Antwerpen moet je elke vlucht 10 dagen op voorhand aanvragen bij de burgemeester. Dat kost telkens 200 euro. Bovendien moet elke dronepiloot in het bezit zijn van een brevet. De opleiding daarvoor kost 2.700 euro.





"De huidige aanvraagprocedures geven beginnende dronepiloten geen kans", zegt jong CD&V voorzitter Thijs Van den Brande (29 jaar), zelf een enthousiaste dronerecreant. "Wij geloven in innovatie. Daarom stellen wij voor dat de stad onderhandelingen opstart met luchtverkeersleider Belgocontrol en het directoraat-generaal luchtvaart (DGLV), om in Park Spoor Noord een afgebakende dronezone te maken, waar aspirant-piloten kunnen oefenen".





Daar moeten zowel recreanten kunnen vliegen als jonge ondernemers kunnen experimenteren. Bedoeling is dat die piloten maximaal 60 meter hoog kunnen vliegen. Zo wordt het reguliere vliegverkeer nooit gehinderd.





"De focus van dit voorstel ligt dan ook op ondernemers kansen geven", zegt Soufiane Amrani (29 jaar), die op plaats 7 op de CD&V-lijst prijkt. "Drones kennen tal van toepassingen: niet enkel voor foto- en filmopnames, ook voor landmeters, architecten en zelfs glazenwassers kan een drone erg van pas komen." (DILA