Joke Van Leeuwen in schrijvers @The Park Philippe Truyts

06 november 2018

19u15 0

Voormalig Antwerps stadsdichter Joke Van Leeuwen (66) is op dinsdag 20 november te gast bij interviewster en schrijfster Ingrid Vander Veken in de reeks schrijvers @The Park in Deurne.

Van Leeuwen heeft net een nieuwe roman uit: ‘Hier’. Personages zijn Stamvader, zijn zoon Bardo, diens vrouw Mara en hun dochtertje Kleine. Zij wonen in het huis op de grens, een ‘hier’ dat alles bepaalt in hun leven. Stamvader moet de grens bewaken. Zijn werk is wantrouwen. De roman is nu eens donker, dan weer lichtvoetig.

Joke Van Leeuwen: dinsdag 20 november, 20-22 uur, zaal Magnolia, Unitaslaan 84, Deurne.