John Cleese speecht op nieuwjaarsreceptie Voka philippe truyts

14 december 2018

11u29 0 Antwerpen Voka Antwerpen-Waasland heeft voor zijn nieuwjaarsreceptie op 11 januari Brits komiek John Cleese kunnen strikken. De ster van Monty Python en Fawlty Towers ontpopte zich na zijn filmcarrière als managementgoeroe. Hij komt de ondernemers vertellen hoe je meer creativiteit en plezier brengt op de werkvloer.

Geen politicus deze keer die het nieuwe jaar bij Voka komt inluiden. De ondernemersorganisatie gaat voor een andere invalshoek en pakt uit met een icoon van de humor. John Cleese mag dan 79 zijn, je mag er van op aan dat zijn lezing in de Antwerpse Stadsschouwburg spits en hilarisch zal zijn. Het wordt een eigenzinnige kijk op thema’s als bedrijfsethiek, dienstverlening, creatief denken en de aanpak van problemen.

Hoeveel hij vraagt voor zijn optreden, is niet bekend. Zijn minimumprijs ligt rond 75.000 euro. Voor zijn passage in C-Mine in Genk, vijf jaar geleden, vroeg hij 80.000 euro. De leden van Voka tellen voor de avond 150 euro neer. Ze krijgen er niet enkel Cleese voor geserveerd, nadien volgt ook een netwerkevent. Ook burgemeester Bart De Wever (N-VA) mag nog voor Cleese het podium op voor een speech, na de nieuwe Antwerpse Voka-voorzitter Jo De Backer.

Voka organiseert al een vijftal jaar een nieuwjaarsreceptie met een bijzondere spreker. Charles Michel gaf er zijn maidenspeech als premier en in 2016 stond voormalig Frans president Nicolas Sarkozy op het podium. Voka-leden kunnen inschrijven tot 10 januari 2019.