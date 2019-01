John Cleese: “Ik hou van Bart De Wever” Britse legende van Fawlty Towers en Monty Python eregast op nieuwjaarsreceptie Voka philippe truyts

11 januari 2019

22u55 0 Antwerpen Voka-Antwerpen had voor zijn nieuwjaarsreceptie niemand minder dan John Cleese gestrikt, de legendarische komiek van Monty Python en Fawlty Towers. Cleese gaat al een paar decennia de boer op met lezingen over creativiteit in ondernemen. “Het komt erop aan dat je voldoende kan spélen. Want dat opent de deur naar het onderbewuste en het creatieve.”

Toch slaagde ook Bart De Wever erin om de show te stelen. Toen hij in zijn speech Cleese aankondigde, bakte hij het Britse icoon van de absurde humor - voorstander van de Brexit - een koekje van eigen deeg over diens afkeer van de Europese bureaucratie in Brussel.

Het klikte tussen Cleese en De Wever. “Jullie burgemeester is zo’n grappige, leuke man. Ik wenste dat we in Groot-Brittannië meer burgemeesters van zijn kaliber hadden.”

In het interview na de lezing kwam Cleese helemaal los. In pure Fawlty-stijl gaf hij de ondernemers in de zaal ervan langs: “Wat een saaie mensen zijn jullie toch. Bedenk dat we in een totaal geschifte wereld leven.”