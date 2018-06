Jodenhater veroordeeeld tot 18 maanden 26 juni 2018

02u55 0

Palestijn Hasan A. is veroordeeld tot 18 maanden waarvan 10 maanden effectief voor zijn vandalisme in de Joodse wijk in Antwerpen. Hij is schuldig aan belaging en aan aanzetten tot haat en discrimatie.





De man had de voorbije maanden Joodse mensen lastig gevallen door bijvoorbeeld hun hoed af te slaan. Hij beschadigde ook de deuren van een synagoog en bracht krassen aan op een monument voor de slachtoffers van de jodenvervolging in Wereldoorlog 2. Bij privé-woningen vernielde hij de typische religieuze kokertjes aan de voordeur.





Een achttal burgerlijke partijen kreeg een euro morele schadevergoeding. Ook het Centrum voor Gelijke Kansen Unia (Unia) kreeg één euro schadevergoeding. (PLA)