Jodenhater negeert plaatsverbod 15 maart 2018

De man die begin dit jaar verschillende feiten van vandalisme pleegde in de Joodse wijk en er ook al eens de hoed van een joodse man afsloeg, is gisteren door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. De 24-jarige man hield zich niet aan het door burgemeester Bart De Wever opgelegde plaatsverbod en wordt verdacht van feiten van belaging, aanzetten tot haat tegenover een groep en vernieling van goederen van openbaar nut. De verdachte, een erkende vluchteling, werd eerder al door de politie verhoord voor de door hem gepleegde vandalenstreken. De feiten leidden tot nu toe niet tot een aanhouding. Nu is hij dus toch aangehouden, onder meer omdat hij het plaatsverbod geschonden heeft. De verdachte beroept zich op zijn zwijgrecht. (PLA)