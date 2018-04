Joden bannen lingeriereclame uit hun wijk DE WEVER: "AFSPRAAK MET PRIVÉBEDRIJF IS WETTELIJK" PHILIPPE TRUYTS

21 april 2018

03u15 0 Antwerpen Zoek in de joodse wijk niet naar pikante lingeriereclame. De chassidische gemeenschap heeft in alle stilte een deal gesloten met de publiciteitsbedrijven. Een precedent dat ook andere gemeenschappen in Antwerpen inspireert? "Dat gaan we niet doen", klinkt het bij de Marokkaanse gemeenschap.

Moshe Hoffman, mede-uitbater van het koosjere restaurant Hoffy's, vermeldt het akkoord vandaag in een gesprek met De Morgen. "Er staan hier in de wijk reclamezuilen met draaiende rollen. Soms zat daar reclame tussen voor lingerie." Dat is volgens Hoffman opgelost. "De burgemeester zorgde voor een dialoog tussen onze gemeenschap en het bedrijf dat de zuilen uitbaat. U zult geen lingeriepubliciteit meer zien."





De handelaars zouden zelfs een vergoeding betalen voor de inkomsten die de reclamemakers derven omdat hun publiciteit wordt geweerd.





"Dat ze ervoor betalen, kan ik niet geloven", zegt Raphael Werner, voorzitter van het Forum der Joodse Organisaties. "Ik ben ook niet op de hoogte van zo'n deal. Het klopt dat een aantal enkelingen een probleem hebben met bepaalde reclame. Maar de hele chassidische gemeenschap? Onwaarschijnlijk."





Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel, denkt eerder aan een soort 'gentleman's agreement'. "Een aantal handelaars hebben het reclamebedrijf duidelijk gemaakt dat het in de joodse wijk geen zin heeft om sexy lingerie aan te prijzen. Een vergoeding als compensatie? Dat lijkt me sterk."





"Nooit zo'n vraag"

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) laat via woordvoerder Johan Vermant weten dat hij niets afweet van een regeling. "Je kunt het bedenkelijk vinden, maar zolang die private afspraak kadert binnen de wettelijke voorzieningen, is het niet aan ons om ons daarover uit te spreken."





Ali Kaddouri, een belangrijke stem binnen de Marokkaanse gemeenschap in Borgerhout, is niet bang dat dit moslims op ideeën zal brengen. "Bij ons in de buurt zie je wel eens vrij blote affiches. Dan denk ik soms: doen ze het er nu voor? Mij stoort het niet, anderen misschien wel. Maar ik heb nooit geweten dat er van onze kant een vraag zou komen voor een verbod of om het af te kopen. Wij zijn beter geïntegreerd."





Hicham El Mzairh, sp.a-politicus en diversiteitsexpert, heeft het gevoel dat de geschiedenis zich herhaalt. "Tien jaar geleden overschilderden chassidische joden de reclameborden van het merk Spa omdat er een blote dame op stond. Je hoorde toen ook de vraag of moslims dat niet zouden navolgen. Kijk: de enige groep moslims die ook tegen bloot was op straat, was Sharia4Belgium. Er zijn zestig moskeeën in Antwerpen. In hun buurt hangt ook wel eens pikante reclame. Maar een deal of een verbod kwam nooit op tafel." El Mzairh stoort zich aan de verschillende behandeling van joden en moslims in Antwerpen. "Hoe geloofwaardig zijn die politici die dat doen? Apartheid kan bij de ene, niet bij de andere. Trek de lijn voor iedereen."