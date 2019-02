Jobstudenten zomer solliciteren best nu al bij stad Dieter Lizen

01 februari 2019

Wie deze zomer in juli augustus of september aan de slag wil als jobstudent bij de stad Antwerpen, moet daarvoor voor eind februari solliciteren.

De stad heeft een 60 tal vacatures voor deze zomer en die zijn heel uiteenlopend: van vuilnisophaler over redder tot administratief medewerker of jeugdanimator. Belangrijke troeven voor een jobstudent zijn volgens de stad vriendelijkheid, op tijd komen en correct werken. Op de site Antwerpen.be vind je onder ‘jobstudenten zomer 2019' een volledig overzicht van alle jobs en de informatie over de selectieprocedures en voorwaarden. Je kan er ook een sollicitatieformulier vinden. Solliciteren kan tot en met donderdag 28 februari.