Jobs nemen hoge vlucht bij PSA Havenbedrijf brengt sollicitanten met helikopter naar werkplek PHILIPPE TRUYTS

28 mei 2018

02u26 0 Antwerpen De haven sméékt haast om goed geschoolde technici. Dat bracht goederenbehandelaar PSA op het idee om sollicitanten tijdens een jobdag met de helikopter naar hun toekomstige werkplek te vliegen. "Dit was wel de bijzonderste sollicitatie die ik ooit deed", glunderde Mechelaar Wim Hertogs (24).

PSA kan de eigen groei amper bijhouden. De havenreus, die tachtig procent van alle containers in Antwerpen lost en laadt, wil zo snel mogelijk 75 technici aanwerven voor zijn terminals op rechter- en linkeroever. Zij moeten de containerkranen en straddle carriers (ook wel containerliften genoemd) onderhouden en herstellen. "Een job met flink wat doorgroeikansen", stelt PSA.





Het klonk Wim Hertogs als muziek in de oren. Hij bezorgde zijn cv aan PSA en kreeg een plek in één van de 35 helikoptervluchten tussen het Antwerpse Zuid en de MPET-terminal aan het Deurganckdok. Zes minuten - we mochten ook mee - die je een mooi beeld geven van de enorme omvang van de haven.





Avontuurlijk

Helemaal top was dat de sollicitanten iemand mochten meenemen. Wim Hertogs en zijn vriendin Céline Pieters (uit het Waalse Arlon) lieten dat niet liggen. "Ik ben een paar maanden geleden vertrokken als servicetechnieker bij een machinebouwbedrijf", vertelt Wim, die bachelor Elektromechanica is. "Een avontuurlijke job met veel uitdagingen, zo zie ik het. Ik hou een positief gevoel over aan de gesprekken met de mensen van PSA. Volgende week zullen ze iets laten weten. Maar als ik mag beginnen, gaan ze me niet elke dag overvliegen", grapt hij.





Dat er geen 75, maar slechts 35 kandidaten werden geselecteerd, had te maken met de capaciteit van de heli's. "We kunnen ook geen twee of meer sollicitanten samen zetten", zegt woordvoerster Caroline Creve. Geen nood: het bedrijf gaat ook verder met de andere kandidaten





Knelpuntberoep

Bram Van den Ende (43) is supervisor kraandienst. De industrieel ingenieur heeft een goed oog in de jongeren die zich zondag aandienden. Zelf werkt hij nog maar acht maanden voor PSA. "Al ben ik hier achttien jaar geleden ooit gestart. De rest van mijn carrière heeft zich ook in de haven afgespeeld. Mijn binding daarmee is heel sterk. Technici zijn al langer een knelpuntberoep. Ik heb nooit anders geweten."





Zeer specifiek

Volgens Van den Ende zijn de aangeboden jobs zeer specifiek. "Er komt veel bij kijken. Je bent met mechanica bezig, maar je moet ook mee zijn met de nieuwste digitale technologie. Teamgeest is ontzettend belangrijk: je moet op elkaar kunnen vertrouwen. Stel dat je ongewild een kraan in beweging zet, dan kan dat grote gevolgen hebben."





Alle nieuwkomers krijgen minstens zes maanden opleiding voor ze in ploegendienst worden ingezet.





www.psa-antwerp.be