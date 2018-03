Jobbeurs voor vluchtelingen: vier van de veertien meteen aangenomen 16 maart 2018

02u48 0 Antwerpen De nieuwe jobbeurs, Jobroad, specifiek om erkende vluchtelingen sneller aan een job te helpen, heeft onmiddellijk zijn vruchten afgeworpen. Vier van de veertien werden gisteren onmiddellijk aangenomen.

Veertien erkende vluchtelinge brachten gisteren een bezoek aan een containerbedrijf en aan aannemersgroep Berg-BESIX in Schelle. Ze gingen er ook op speeddate met de personeelsdiensten van de bedrijven. Kandidaten die niet weerhouden werden voor deze specifieke vacatures, krijgen verdere individuele begeleiding. Jobroad is een project dat de voorbije jaren in de provincie West-Vlaanderen al zijn succes heeft bewezen. In de stad Antwerpen willen de initiatiefnemers op één jaar tijd 280 erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden begeleiden en via tijdelijke tewerkstelling helpen in hun zoektocht naar een job. Het doel is om tegen het einde van het jaar 80 mensen aan een tijdelijke job te hebben geholpen en de helft hiervan (40) aan een vast contract. Daarnaast rekenen VFU en Accent Jobs op het effect van mond-tot-mond reclame om nog eens 200 tijdelijke jobs in te vullen, waarvan de helft daarna wordt omgezet in een vast dienstverband.





Financiële steun

"Als stad zetten wij al geruime tijd in op de tewerkstelling van nieuwkomers: voor onze bedrijven en organisaties een extra troef om vacatures in te vullen, en voor de nieuwkomers samen met het aanleren van de nieuwe taal de beste manier om in hun nieuwe thuisland te integreren. Wij bieden werkgeversorganisaties en sectorfondsen die erkende vluchtelingen sneller aan het werk willen helpen, financiële ondersteuning," zegt schepen van Werk, Marc Van Peel (CD&V). (NBA)