Joakim portretteert mensen met tattoo’s op gezicht: “Het is even schrikken als je ze ziet, maar het zijn stuk voor stuk schatten” Jan Aelberts

27 maart 2019

07u55 0 Antwerpen De Antwerpse fotograaf Joakim Steyls (30) noemt ze ‘job stoppers’: tattoo’s in je gezicht. Hij is er door gefascineerd en haalt de trotse bezitters van zo’n gezichtstattoo voor de lens. “Sommige mensen schrikken als ze hen voor het eerst zien, maar ik kan je verzekeren: het zijn stuk voor stuk schatten.”

“Eind vorig jaar ben ik gestart met deze reeks portretten”, zegt Joakim. “Mijn fascinatie voor tattoo’s en zeker die in iemands gezicht, gaat veel verder terug. Als 18-jarige speelde ik in een bandje. We maakten hardcore, een stevige versie van punkmuziek. In die scene zag en zie je ze vaker: de diehards met tattoo’s in hun gezicht. Ik liet in die gekke tijd zelf mijn eerste tattoo zetten. Op mijn ribben. Erg pijnlijk. Mijn ouders werden er niet vrolijk van: ze dreigden ermee mijn zakgeld in te trekken als ik óóit een tattoo zou zetten. Ze hebben woord gehouden. (lacht) Ondertussen heb ik er negen en de laatste is nog niet gezet. En ondertussen zijn mijn ouders de grootste fans van mijn foto’s. Of ik zelf mijn gezicht ooit zou laten tatoeëren? Dat denk ik niet. Al is het na zo’n veertien portretten niet meer echt shocking, dus wie weet. Zeg nooit nooit.”

Getatoeëerde oogbollen

Shocking is het voor veel mensen nog wel. “Wie iemand met een gezichtstattoo of face tattoo voor het eerst ziet, schrikt soms. Erewoord: het zijn stuk voor stuk schatten van mensen. Het gaat natuurlijk soms ver. Neem nu Glenn. Hij liet zijn oogbollen zwart maken. Natuurlijk moet je daar even aan wennen en kan ik me voorstellen dat mensen er op het eerste gezicht van schrikken. Maar práát even met hem en je hebt meteen door dat het een lieve gast is. Dat geldt voor iedereen die ik ontmoet heb. Het zijn allemaal creatieve, sympathieke mensen. Maar de reeks heet niet voor niks job stoppers: met zo’n tattoo in je gezicht spring je er uit, en lang niet iedereen zal je een contract aanbieden. Maar het kàn zeker wel. Emilie is een make-up artist en store manager in de cosmetica.

Dankzij de foto’s kan je ongegeneerd staren naar iemand zijn gezicht Joakim Steyls

“Ze hebben allemaal hun eigen redenen om de tattoo’s te laten zetten”, zegt Joakim. “Meestal vinden ze het gewoon mooi, maar er is ook vaak een herinnering aan verbonden. Namen van je kinderen of je ouders, de naam van één van je beste vriendinnen die is overleden. Zo prominent op je gezicht, krijgt het nog meer kracht. Of neem Nick, onder andere meubelmaker. Hij heeft zoveel passie voor zijn werk dat hij een kleine houtzaag op zijn ooglid liet tatoeëren. En op zijn keel staat de naam van zijn dochter, Stella.

“Het grote voordeel van de foto’s is dat je kan staren naar al die gezichten zonder dat het vervelend wordt. Niet voor jou, niet voor je onderwerp. Je hebt alle tijd om al die details te bestuderen. Soms ontdek ik zelf na een kwartier ongegeneerd staren nog iets nieuws. Uitgekeken raak ik nooit.”

Joakim volgen kan op Instagram via @job.stoppers en @joakimsteyls.