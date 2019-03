Jinnih Beels in roze pyjama naar school én college philippe truyts

22 maart 2019

Nu ze schepen van Onderwijs is, deed Jinnih Beels (sp.a) wát graag mee aan de Nationale Pyjamadag. Die is in het leven geroepen uit solidariteit met alle kinderen die door ziekte niet naar school kunnen.

Ze had voor haar bezoek aan Steinerschool De Kleine Wereldburger een roze olifanten onesie aangetrokken. Meteen ook een subtiele verwijzing naar haar Indische roots.

Beels ging met directrice Samira Azeroual mee naar een klasje waar verhalen werden voorgelezen. Daarna trok ze in de olifantenpyjama naar de wekelijkse zitting van het Antwerps college.

(PHT)