Jeugdtrainer betast jongens op EHBO-cursus 05 mei 2018

Een 47-jarige voetbaltrainer uit Sint-Gillis-Waas die EHBO-cursussen gaf, is veroordeeld tot 30 maanden celstraf voor aanranding van drie minderjarige jongens. De man hoeft zijn straf niet uit te zitten als hij een gespecialiseerde behandeling volgt.





Voetbaltrainer F.V. gaf zowel bij zijn club, bij het Rode Kruis als bij de Voetbalbond opleiding in eerste hulp. Enkele jeugdspelers kregen van hem de vraag om als proefpersoon voor de EHBO-cursus te fungeren. De jongens moesten dan 'bewusteloos slachtoffer' spelen en hun lichaam zo slap mogelijk maken. Trainer F.V. paste op hen dan eerste hulp toe. Hij betastte hun lichaam, zogezegd op zoek naar breuken. Eén jongen werd 'voor de foto' op de mond beademd.





Een vader stapte naar de politie omdat zijn veertienjarige zoon op sociale media werd lastig gevallen door de opdringerige voetbaltrainer. Verschillende jongens verklaarden aan de politie dat de man hen bepoteld had en daarbij zichtbaar seksueel opgewonden was geraakt.





De rechtbank veroordeelt de man tot 30 maanden celstraf. Hij moet die straf niet uitzitten als hij zich voor zijn seksuele afwijking laat behandelen. De man krijgt ook een contactverbod met minderjarigen die niet vergezeld zijn van meerderjarigen. (PLA)