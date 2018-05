Jeugdcentrum de ruimte in met Plane'arium 16 mei 2018

02u47 0

Voor de derde keer neemt het exentrieke partyconcept Plane'arium Antwerpen mee op reis richting kosmos. Na twee edities in Het BOS is vanavond jeugdcentrum Kavka het decor van Plane'arium. Net zoals bij de vorige edities ging de organisatie op zoek naar een insteek uit de ruimtevaart. Die heeft men gevonden bij Laïka, de hond die de Russen in 1957 als eerste levend wezen in een raket de ruimte in stuurden. "Heeft iemand onze hond gezien?", klinkt het bij Plane'arium. "We hebben haar niet meer gezien sinds ze aan boord ging van Spoetnik 2." De avond start om acht uur met een herdenkingsdienst voor Laïka. Aansluitend elektronische live-optredens van het Antwerpse collectief Borokov Borokov, Internal Sun en ROBBOTBETON. Rond twee uur worden de deuren gesloten na een set van deejay Droon. Tickets aan de deur kosten tien euro. (BSB)