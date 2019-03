Jeugdboekenmaand: Met je beste vriendje op de foto JAA

13 maart 2019

15u51 1

In de bibliotheek van de Brederodewijk kon je woensdag met je beste vriendje op de foto. Broer Maru (3) en zus Nova (7) kozen voor elkaar en poseerden samen met mama Jodie voor de lens. Nog de hele maand zijn er activiteiten in het kader van de jeugdboekenweek. Het thema van dit jaar is vriendschap. Alle info op www.antwerpen.be/jeugdboekenmaand