Jeugdboekenmaand in bibliotheken 03 maart 2018

02u25 0

Nog tot 31 maart focust de Jeugdboekenmaand dit jaar op wetenschap en techniek, onder de noemer Eureka!. De Antwerpse bibliotheken pakken opnieuw uit met heel wat activiteiten.





Op de familiedag in bib Bist in Wilrijk wordt vandaag (zaterdag 3 maart) het startschot gegeven met voorleesplezier, knutselen en muziek. De hele maand maart zijn er workshops, voorleesuurtjes en speciale voorstellingen rond het thema wetenschap en techniek in alle Antwerpse bibliotheken. Het slotfeest op 25 maart in Permeke rondt deze Jeugdboekenmaand af met het experimenteel theatraal labo van de gezusters Hirngespinst. Alle activiteiten zijn gratis voor kinderen vanaf 3 jaar en hun (groot)ouders. (BJS)