Jente Hendrickx is 100.000ste bezoeker Boekenbeurs Philippe Truyts

08 november 2018

Boek.be, organisator van de Boekenbeurs, verraste donderdag de 100.000ste bezoeker met een bosje bloemen, een drankje én een boekenbon van 100 euro. Jente Hendrickx (25) ging met haar vriend Isaac Luntadila-Lufungula meteen op zoek naar boeken over mode, architectuur en wetenschap.

Jente en Isaac wonen in Kalmthout. “Ik probeer elk jaar naar de Boekenbeurs te gaan”, vertelt Jente. Haar vriend kwam als kind met zijn oma naar Antwerp Expo. Zij had er een eigen kalligrafiestand. De buit vandaag? “Ik heb het boek ‘Fair Food’ van Ellen Kegels meegenomen”, zegt Jente.” Isaac gaat zich verdiepen in een boek over evolutiewetenschapper Charles Darwin.