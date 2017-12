Jeanneke (88) vindt na jaar zoeken geen betaalbare flat EIGENAAR WIL BESCHIMMELDE WONING RENOVEREN, MAAR DIETER LIZEN

02u35 0 Foto Laenen Jeanneke in haar beschimmelde badkamer. Antwerpen De feestdagen zijn een periode van zorgeloos geluk en lekker eten, maar niet altijd voor de naar schatting 90.000 Antwerpenaren die in armoede leven. Johana 'Jeanneke' Valk (88) dreigt door een procedure via de vrederechter uit haar vochtig flatje gezet te worden, omdat de eigenaar de woning wil renoveren. Na een jaar zoeken heeft Jeanneke nog geen nieuwe flat gevonden.

Het appartement van Johana 'Jeanneke' Valk (88) aan de Laaglandlaan in Merksem maakt een troosteloze indruk. Ze kan moeilijk dingen weggooien en dus staat de hele living vol spullen. Bovendien zijn haar kasten door een vorige huisbaas buiten haar weten om weggegooid. De badkamer ziet roetzwart van de schimmel en de brandveiligheid is onbestaande met stopcontacten die uit de muur hangen. Logisch dus dat de eigenaar grondig wil renoveren. Hij wil het pand echter nadien ook verkopen en dus moet Jeanneke vertrekken.





Geen internet

Jeanneke heeft een klein pensioentje van 800 euro, haar zoon van 61, die zwaar zorgbehoevend is en met haar noodgedwongen één slaapkamer deelt, krijgt een werkloosheidsuitkering van 1.200 euro. Jeanneke heeft het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Niet alleen financieel, maar ook om alle paperassen op orde te krijgen. "Tegenwoordig moet je alles regelen via het internet, maar ik héb zelfs geen computer", zegt ze.





Zo kon het dus gebeuren dat ze er maar niet in slaagt om op een jaar tijd een betaalbaar appartementje voor haar en haar zoon te vinden. "De eigenaar van dit krot, waar ik al 9,5 jaar in woon, wil deze flat renoveren en dus moet ik eruit", zegt Jeanneke. "Een jaar geleden kreeg ik voor het eerst zijn plannen te horen, maar ik vind maar geen betaalbaar alternatief. Ik heb al negen huisbazen aan de lijn gekregen om iets te huren onder de 700 euro, maar zonder succes. Ik sta op de wachtlijst van Woonhaven, maar dat kan nog jaren duren, terwijl ik hier van de rechter in januari moet vertrekken."





Uitstel

Het is het Vlaams Belang die op de situatie uitkwam, doordat Jeanneke hen had gecontacteerd om een gratis kerstpakket te ontvangen. De rechtse partij deelt die uit aan lezers van hun ledenblad die het moeilijk hebben. "Op 17 januari wordt de zaak in beroep behandeld. We gaan dan via een van onze advocaten (Marijke Dillen, red.) uitstel vragen aan de rechtbank zodat Jeanneke al wat extra tijd krijgt", zegt Filip Dewinter. "Te veel van deze mensen glippen door het mazen van het net in Antwerpen. Soms zijn ze te fier om hulp te vragen. Instellingen zoals het OCMW en Woonhaven doen hun best, maar het zou wat laagdrempeliger mogen."





Woonhaven heeft laten verstaan dat er binnen vijf maanden voor haar een zorgflat op maat van bejaarden beschikbaar is. Bij het OCMW van de stad is te horen dat Jeanneke op 15 december met hen een intake gesprek had, maar dat de oplossingen die haar werden voorgesteld, zoals opname in een woonzorgcentrum, niet voldeden (omdat ze niet wil gescheiden worden van haar zoon, red.). "We gaan opnieuw met haar contact opnemen om zo snel mogelijk een oplossing uit te werken. We gaan er voor zorgen dat zij en haar zoon geen dag op straat moeten slapen", aldus schepen en OCMW-voorzitter Fons Duchateau.





