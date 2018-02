Jazz palmt MAS in 15 februari 2018

Jazz in 't MAS, zo heet het jaarlijkse jazzevenement in het Museum Aan de Stroom. Op 21 februari worden er in het museum drie podia opgesteld met zowel jonge ensembles als meer ervaren jazzmuzikanten. Onder meer het Blue Bop Quintet, Bolt, Nomad Swing en het Italiaanse On The Rocks zullen optreden. Met performance art en woordkunstenaars staat er ook iets anders dan jazz op het programma. De museumzaal 'Wereldhaven' op de zesde verdieping is de hele avond open voor het MAS in jonge Handen met aandacht voor poëzie, zeemanstattoo's en illegale handel in nep-kuifjes. Het hele evenement, georganiseerd door Talanton vzw en Europakring Antwerpen, duurt van 17.30 uur tot 21.45 uur en deze zevende editie is volledig gratis. (DILA)