Jazz Middelheim laat sporen na in Park Den Brandt 28 augustus 2018

02u36 0

Jazz Middelheim blijft een onmisbare klassieker voor Park Den Brandt. De 37ste editie lokte 20.000 toeschouwers. Schaduwzijde is de staat van het centrale grasveld bij het kasteel na afloop. En dat stoort een aantal fans van het mooie Antwerpse park op de grens met Wilrijk. De metalen loopplaten hebben brede, totaal verbruinde stroken achtergelaten. Zeker na een te droge zomer zit er niets anders op dan weer gras in te zaaien.





"Eén van de problemen was dat men storm en zware neerslag had voorspeld", zegt Liesbeth De Maeyer, woordvoerster van schepen Caroline Bastiaens (CD&V). "Om modder tegen te gaan, zijn die platen gelegd. Dat heeft het gras geen goed gedaan. Maar wees gerust: de komende weken zullen we dat aanpakken. Jazz Middelheim is ook het enige evenement in Den Brandt. Anders zou het park te veel afzien." (PHT)