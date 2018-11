Jazz & Blues Kroegentocht gaat 23ste editie in Philippe Truyts

08 november 2018

Tien cafés in hartje stad maken er vrijdag 9 november een bruisende avond van bij het blond schuimend bier. De Jazz & Blues Kroegentocht is intussen aan zijn 23ste jaargang toe. “Het beste nieuws blijft dat alle bands gratis optreden”, zegt organisator Kid Van Thienen.

Wie nog geen plannen had voor vrijdagavond en eens lekker wil ontstressen van de werkweek, kan zich wagen aan een kroegentocht met uitstekende jazz, rock en bluesbands. Bas Paardenkooper & Blue Crew staan op het podium in het Kid’s Rhythm ‘n’ Blues Kaffee. De andere kroegen op en in de omgeving van de Grote Markt zijn Den Engel (The Session Kings), Den bengel (Cover Up), De Kleine Tunnel (Roadhouse), Den Billekletser (Joshua Vercammen & David Ronaldo), Bar Deco (Memphis Mojo), Gollem (Boogie Phil), Maurice & Dietrich (The Snow Monkeys), Cabron (The Slow Burners) en Ons Cafee (The Disarray Bluesband).