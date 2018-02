Jarig Sant' Egidio krijgt 'Homeless Jesus' cadeau 08 februari 2018

Dit jaar viert de Gemeenschap van Sant'Egidio haar vijftigste verjaardag. Voor die gelegenheid onthulde schepen van Cultuur en Erediensten Caroline Bastiaens (CD&V) het kunstwerk Homeless Jesus van de Canadese kunstenaar Timothy P. Schmalz. De Gemeenschap van Sant'Egidio zet zich in voor dak- en thuislozen, onder meer met het restaurant voor dak- en thuislozen Kamiano dat in het gebouw gevestigd is. "Met dit kunstwerk willen we beeldend verwijzen naar de diepe band die er is tussen Jezus en de armen. In de Bijbel identificeert Jezus zich met mensen die honger en dorst hebben, vreemdelingen en gevangenen. Jezus kwam zelf ter wereld als een kind voor wie geen plaats was in de herberg. Dat is de realiteit van zoveel daklozen ook in onze stad", zegt Hilde Kieboom, voorzitter en bezielster van Sant'Egidio. Gelijkaardige standbeelden van de 'Homeless Jesus' staan onder meer in het Vaticaan, Moskou en Johannesburg. Ook in Brugge werd onlangs een exemplaar ingehuldigd. (ADA)