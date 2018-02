Jan Van Looveren daagt leerlingen PIVA uit 24 februari 2018

02u33 0 Antwerpen Acteur en presentator Jan Van Looveren heeft gisteren de leerlingen van PIVA verrast met een bezoekje én een creatieve uitdaging. Van Looveren, in een vorig leven zelf nog bakker en oud-leerling patisserie aan het PIVA, wil zo technische en beroepsopleidingen een positiever imago geven.

Met een koksmuts op zijn hoofd en een schort om zijn middel stapte acteur en presentator Jan Van Looveren de keuken binnen op PIVA. De leerlingen van het eerste jaar waren volop aan de voorbereidingen bezig voor het diner. Ze keken dan ook verbaasd op, wanneer ze de acteur plots naast zich zagen staan. Noa Polspoel (12) uit Reet kreeg als eerste een hand van Jan. Ze legde met veel plezier uit wat ze aan het doen was. Terwijl Jan aandachtig luisterde, kon hij het niet laten even te proeven van een hapje. Tot groot jolijt van de leerlingen, die noestig verder sneden. Het bezoek van Jan kadert in een campagne die de beroepsopleidingen en de technische opleidingen moeten ontdoen van het negatieve en saaie imago. Van Looveren daagde de leerlingen meteen uit: bouw met voedsel tegen de opendagen een monument na. "Mission accepted", klonk het bij de leerlingen. In de jaren 1985 stond Van Looveren hier zelf nog in de potten te draaien. "Het was een geweldige tijd. Ik heb me hier rot geamuseerd. Maar tegelijk heb ik hier ook een ambacht geleerd die veel respect verdient maar het niet altijd krijgt", vertelt hij. Weinig mensen weten het, maar voor zijn acteercarrière was hij zeventien jaar lang bakker. "De bakkerswereld heeft Van Looveren ondertussen verlaten, al kriebelt het wel om ooit opnieuw een authentieke bakkerij te openen. "Een bakkerij met enkel verse pistolets en brood. Dat zie ik wel zitten." (ADA)