Jan Penris (VB) na het ‘trut’-incident: gedaan met nationale politiek én naar afkickcentrum philippe truyts

22 februari 2019

17u53 0 Antwerpen ‘Trut’: met die belediging aan het adres van liberale politica Carina Van Cauter trok Jan Penris (Vlaams Belang) donderdag een streep onder zijn carrière in de nationale politiek. Binnenkort laat hij zich in een instelling behandelen voor zijn ontspoorde drankzucht. “En daarna ga ik kerkelijk recht studeren bij Rik Torfs”, kondigt hij boetedoenend aan. We spraken hem.

“Hoog opgeleid (jurist), intelligent, verbaal sterk: Jan Penris (55) is altijd een politiek talent geweest”, zegt Filip Dewinter (VB). “Maar door zijn verslaving functioneerde hij niet meer zoals dat hoort. Hij is ziek en daar moet aan worden gewerkt. We laten hem niet vallen: hij blijft gemeenteraadslid én voorzitter van de Vlaams Belang koepel Antwerpen. We zijn boezemvrienden.”

“Ik heb Filip Dewinter beloofd om braaf te blijven in de gemeenteraad”, beklemtoont Penris. “Ik heb Carina Van Cauter tweemaal ‘trut’ genoemd (in een debat over Syrië, red.). Vanuit de buik. Ik had dat niet mogen doen en heb me ook verontschuldigd in de Kamer.” In januari moest Penris van Bart De Wever (N-VA) zijn eed als gemeenteraadslid opnieuw afleggen omdat hij hem in het Latijn had afgelegd.

Ik ga na mijn behandeling kerkelijk recht studeren Jan Penris

De Merksemnaar zetelde vanaf 1995 onafgebroken in een parlement: eerst twintig jaar lang het Vlaams, nadien het federale. Sowieso zou hij uit het Brusselse halfrond zijn verdwenen. Penris is in mei lijstduwer bij de opvolgers voor het Vlaams parlement. Alleen, je wil natuurlijk op een mooiere manier je slotakkoord beleven. “Ik vergelijk me soms met de Franse maarschalk Michel Ney, ten tijde van Napoleon. Die ging vaak onbesuisd te werk.”

Huwelijk kapot

Penris, vader van vijf kinderen, slaat mea culpa: “Die verslaving is al tien jaar bezig. Ze heeft me mijn huwelijk gekost. Ik maak er geen geheim van: ik sta op, trek naar mijn dokwerkerscafé en begin de dag met vier of vijf jenevers.”

Penris onderging al behandelingen, maar de medicatie hielp niet. “Ik ga niet verklappen waar ik me laat opnemen. Wellicht wordt het ergens in Nederland. Ik heb het besproken met mijn ex, die arts is. En hopelijk genees ik dan. Want ik heb plannen. Ik wil kerkelijk recht studeren. In Leuven, bij Rik Torfs. Gelovig ben ik helemaal niet, maar als jurist wil ik me daarin verdiepen. Een mooie, intellectuele uitdaging.”

Draaikolk

Filip Dewinter zit er mee in dat zijn goede vriend er zo aan toe is. “Het enige goede aan wat donderdag is gebeurd, is dat we eindelijk actie ondernemen. Een drankverslaving isoleert je, zuigt je mee naar beneden in een draaikolk waar je niet meer uit geraakt. Naast zijn functies in Antwerpen handhaven we hem als lijstduwer van de opvolgers voor het Vlaams parlement in mei.”