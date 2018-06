Jan Fabre onthult zijn drie altaarstukken na 2,5 jaar werk KUNSTWERK MET 450.000 KEVERSCHILDJES IS AF DAVID ACKE

28 juni 2018

02u49 0 Antwerpen Kunstenaar Jan Fabre treedt in de voetsporen van Peter Paul Rubens, Jacob Jordaens en Anthony Van Dyck door drie altaarstukken te maken voor de Sint-Augustinuskerk, nu AMUZ. Fabre werd bijgestaan door tien jonge internationale kunstenaars om de 450.000 keverschildjes op de panelen aan te brengen. De hele realisatie nam zo'n 2,5 jaar in beslag.

390 jaar nadat de Augustijnen Peter Paul Rubens, Jacob Jordaens en Anthony Van Dyck vroegen om drie altaarstukken te schilderen voor de Sint-Augustinuskerk, was het aan Antwerps kunstenaar Jan Fabre om voor de vierhonderdste verjaardag van de kerk en in het kader van 'Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert', opnieuw drie altaarstukken te maken. Ondertussen doet de Sint-Augustinuskerk dienst als muziekcentrum AMUZ en daarom kregen de altaarstukken ook een moderne twist. Fabre gebruikte in tegenstelling tot zijn voorgangers geen olieverf maar wel 450.000 dekschildjes van de Juweelkever. Hij paste deze techniek voor het eerst toe in de Spiegelzaal van het Koninklijk Paleis, waar hij het plafond transformeerde tot een Heaven of Delight. Van het bedenken van het concept tot de uiteindelijke realisatie nam zo 2,5 jaar in beslag. De werken blijven permanent in AMUZ hangen.





Juweelkever

"Een team van tien jonge internationale kunstenaars stonden Fabre bij bij de realisatie van de drie monumentale altaarstukken. Dit alleen verwezenlijken is fysiek onmogelijk. Zij hielpen bij het maken van de schetsen en de afdrukken op de panelen zodat de keverschildjes geplaatst kunnen worden", vertelt Barbara De Coninck, directeur van Angelos. De kevertjes zijn vrij te koop in de handel en kunnen perfect dienen voor menselijke consumptie. "De juweelkever is eigenlijk een oriëntaalse mosselschelp en staat symbool voor het leven en de dood. Maar daarnaast is ze ook heel mooi met haar groenige kleur. Mensen vragen weleens of we die schelpen met een spray bewerken, maar dat is niet het geval. Alles is puur natuur," aldus De Coninck. De altaarstukken zijn vier meter op vijf en twee zijn 2,8 meter op vier groot.





Drie functies

Fabre baseerde zich op de drie functies die AMUZ heeft: die van concertzaal, van ontmoetings- en zakencentrum en van opnamestudio. "Met 'Het monastieke optreden', 'Het mystieke contract' en 'De extatische opname' spits ik mijn persoonlijke beeldtaal toe op elk van deze aspecten. Ik hertaal de altaarstukken van Jordaens, Van Dyck en Rubens naar de hedendaagse taal en kader ze in hun huidige context," aldus Fabre die zelf niet aanwezig kon zijn op de voorstelling van zijn werk.





Vanaf 3 juli tot 9 augustus kan je Fabre zijn werk bekijken van 14 uur tot 20 uur en van dinsdag tot vrijdag van 14 uur tot 17 uur. Vanaf 3 september is AMUZ enkel open op maandag van 14 uur tot 20 uur. Meer informatie vind je op www.amuz.be/janfabre.