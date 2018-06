Jan en Moussa veroveren hartjes in Pius X LEERLINGEN, JUFFEN ÉN RODE DUIVELS KIJKEN ZICH DE OGEN UIT DIETER LIZEN

09 juni 2018

02u54 0 Antwerpen Alsof de wereldbeker al binnen is: zo zijn Rode Duivels Jan Vertonghen en Moussa Dembélé gisteren onthaald in basisschool Pius X in Wilrijk. Niet alleen de leerlingen waren onder de indruk. "Gewéldig om dit mee te maken", vinden beide voetbalhelden.

In maart lanceerden onze Rode Duivels samen met jongerenzender Ketnet een oproep om een originele actie te verzinnen die Pleegzorg Vlaanderen en de Waalse tegenhanger Les Familles d'Acceuil moest promoten. Met affiches, zelfgemaakte tekeningen en een heus Pleegzorg-lied wisten de leerlingen van Pius X, samen met negen andere Belgische scholen, de overwinning in de Duivelse actie naar zich toe te trekken. De prijs? Een meet & greet én voetbalmatch met Moussa Dembélé en Jan Vertonghen. De twee toppers van het Engelse Tottenham speelden ooit nog bij Beerschot op het Kiel, vlakbij Pius X en de niet-opgeroepen Radja Nainggolan zat er zelfs nog op de schoolbanken. De school rolde dan ook graag de rode loper uit voor Jan en Moussa, geflankeerd door een hartvormig supportersgild van honderden uitzinnige Duiveltjes. Na een korte quiz, waarin de kinderen mochten beslissen wie van de twee Duivels het langst voor de spiegel staat - duidelijk Jan Vertonghen - werd het Pleegzorg-lied gezongen. Nadien was het tijd voor een voetbalwedstrijdje met Jan en Moussa als aanvoerders van hun eigen team. "Ze kunnen echt heel goed voetballen", zegt Rehan (9), compleet met tricolore cowboyhoed. "Als ze op het WK ook zo zullen spelen, halen we zeker de halve finale", zegt Wassima (9). "We zullen in elk geval met heel onze school voor hen supporteren!"





Nadien was het tijd voor een uitgebreide sessie groepsfoto's, waarbij ook enkele juffen met brede smile poseerden naast de voetbalsterren. "Amai, die zijn zo knap... Hier moeten we toch eventjes van bekomen", glimlachten Charlotte en Lindsay, leraressen van het eerste leerjaar met een gehandtekende vlag in hun handen.





Warm nest

Ketnetwrapster Sien zorgde nog voor een vertederend momentje door haar zeven weken jonge dochtertje Yoko even voor te stellen aan de twee sterspelers. Jan Vertonghen aaide zijn jongste fan, compleet met rood shirtje, over de wang. "Het is geweldig om te zien hoe enthousiast we hier werden onthaald", zegt Moussa Dembélé. "In het stadion ontmoet je wel fans, maar die zitten verder weg in de tribune. Hier voel je echt de supportersvreugde."





Ook het goede doel vinden de Rode Duivels erg belangrijk. "Ik heb zelf een tijdje in een gastgezin gewoond (in zijn periode bij de jeugdopleiding van Ajax Amsterdam, red.)", zegt Jan Vertonghen. "Mijn achtergrond was natuurlijk helemaal anders dan die van de kinderen die via Pleegzorg Vlaanderen geplaatst worden, maar ik besef wel hoe belangrijk het is dat jongeren opgroeien in een warm nest."





Na de fotoshoot gingen de Duivels er in een zwarte BMW-terreinwagen vandoor voor een training. "Tijd om onze valies te pakken", lachte Jan.