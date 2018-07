Jaloerse man steekt vrouw neer 07 juli 2018

02u45 0 Antwerpen De 41-jarige Hamid A. kwam donderdagmiddag helemaal onder het bloed op het politiekantoor van de Turnhoutsebaan binnen. "Ik heb mijn vrouw doodgestoken", zei de man. De hulpdiensten vonden de levensgevaarlijk gewonde vrouw net op tijd. Zij overleefde de moordpoging.

Buurman Redouan El Marchouhi toont de trappenhal van zijn huis in de Bisschopstraat, in de buurt van het Centraal Station. Het bloed ligt in dikke geronnen plakken op de tredes. Tegen de witte muur afdrukken van bebloede handen.





Trap

Redouan: "Ik woon op het gelijkvloers. Rond 2 uur 's middags trok de buurman van de derde verdieping de deur open: 'Bel een ambulance. Ik heb mijn vrouw doodgestoken.' Mijn kindjes schrokken enorm. De man zat onder het bloed. Hij trok de deur dicht en was weg. Op de trap op het eerste vond ik zijn hevig bloedende vrouw. Ik heb haar op de grond gelegd en gekalmeerd tot de hulpdiensten er waren."





De 33-jarige vrouw werd gered. De politie bracht de drie kinderen van het gezin in veiligheid.





Kleding

Op het politiekantoor van de Turnhoutsebaan werd Hamid A. gearresteerd. Zijn bebloede kleding werd in beslag genomen voor sporenonderzoek. De man maakte een erg verwarde indruk. Parketwoordvoerster Sylvie Van Baden: "Het gaat om ernstige feiten van intrafamiliaal geweld. De verdachte man is aangehouden op verdenking van poging tot moord."





Het koppel had vaker ruzie en dan kwamen de buren wel eens tussenbeide. Hamid A. vertelde dan dat hij zijn vrouw niet vertrouwde. Zij had volgens hem te veel contact met andere mannen.





Nachtmerrie

Buurman Redouan: "Voor mijn kinderen is dit een nachtmerrie. Zij hebben de voorbije nacht bij mij op de kamer geslapen maar toch geen oog dichtgedaan. Ook mijn vrouw durft niet meer alleen buitengaan."





(PLA)