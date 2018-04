Jacht op Joodse stem 17 april 2018

Niet de bekende rabijn Aron Malinsky, maar wel de ultra-orthodoxe Aron Berger komt op voor CD&V in Antwerpen, dat meldt Joods Actueel. Hij zou de 9de plaats krijgen en zou woensdag voorgesteld worden aan het grote publiek. Berger is 42 en geeft al jaren Vlaamse inburgeringslessen aan de Joodse nieuwkomers die zich in ons land vestigen. In een interview met Joods Actueel zegt de chassidische Jood dat hij de stem van zijn gemeenschap, zo'n 30.000 mensen, wil vertegenwoordigen maar eveneens ook van andere ondernemers en ouders van kroostrijke gezinnen zoals het zijne. Bij Open Vld zal de joodse districtsschepen, Samuel Markowitz, de districtslijst in Antwerpen trekken.





"Joden zijn ongeveer met 20.000 stemgerechtigden maar ze stemmen niet als één blok. Traditioneel gaat hun stem wel naar de centrumpartijen. De posities van de linkse partijen over Israël is te negatief voor onze gemeenschap", zegt hoofdredacteur van Joods Actueel, Michael Freilich. (NBA)