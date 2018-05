Jacht op joodse stem is geopend ALLE ANTWERPSE TOPPOLITICI PRESENT OP HERDENKING WO II DAVID ACKE

09 mei 2018

02u47 0 Antwerpen Zo'n 300 mensen hebben gisterenavond het einde van WO II en de Holocaust herdacht aan het Monument voor de Gedeporteerde Antwerpse Joden. Bij die herdenking waren opvallend veel Antwerpse politici aanwezig. "Zou het een verkiezingsjaar zijn?", lacht een joodse man.

Behalve Vlaams Belang en PVDA, was elke partij vertegenwoordigd tijdens de herdenking van het einde van Tweede Wereldoorlog en de zes miljoen Joodse slachtoffers die daarbij omkwamen. Voor CD&V tekenden onder meer Kris Peeters, Ludwig Caluwé en Caroline Bastiaens present, Open Vld werd vertegenwoordigd door Philippe De Backer en Claude Marinower, voor Groen was Meyrem Almaci er, Tom Meeuws en Jinnih Beels zaten broederlijk naast elkaar voor sp.a en voor N-VA waren Bart De Wever, Jan Jambon, Ludo Van Campenhout en Annick De Ridder aanwezig. "Zou het kunnen dat het dit jaar verkiezingen zijn?" vraagt een joodse man zich luidop af. "Het is opvallend hoeveel politici er dit jaar aanwezig zijn. Maar het stoort op zich niet. We weten allemaal dat ze aan onze arm staan te trekken voor onze stem. Al zou het jammer zijn dat dat de enige reden zou zijn dat ze hier zijn," vertelt de man. "Maar zo komt het in elk geval niet over."





Antisemitisme

Opvallend was de loftrompet die Raphael Werner, voorzitter van Forum der Joodse Organisaties, afstak aan het adres van burgemeester Bart De Wever en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. "Beste burgemeester, bedankt voor het opdrijven van de beveiliging en de nultolerantie tegen antisemitisme. Bedankt dat u de politie heeft uitgebreid en dat u ijverde om de militairen op straat te houden. Minister Jambon, u bedankt voor de financiële steun. De gemeenschap is jullie heel erkentelijk." Maar ook hier zit volgens de joodse gemeenschap geen politieke voorkeur achter. "Het toeval wil nu net dat beide heren van eenzelfde politieke partij zijn en allebei hebben ze goede dingen voor onze gemeenschap gedaan. Maar dat wil niets zeggen over onze politieke voorkeuren. Laat ons zeggen dat de aanwezige politici geen stemmen gewonnen hebben maar dat ze er ook geen verloren hebben."





Blijven herinneren

Nadien nam De Wever onverwacht nog kort het woord. Hij had het over 2020, wanneer het 75 jaar geleden zal zijn dat de Tweede Wereldoorlog ten einde liep.





"Steeds minder overlevenden zijn nog onder ons. Dat maakt het steeds moeilijker om de herinnering levendig te houden. Daarom moeten we er als gemeenschap voor vechten dat die tragische gebeurtenis in onze herinneringen blijft. We werken aan een groot monument in de buurt van het MAS en het Red Star Line Museum waarop we alle namen van alle slachtoffers zullen weergeven, van overal ter wereld."