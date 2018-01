Jaarwinst Euronav bijna volledig verdampt 26 januari 2018

De Antwerpse olietankerrederij Euronav heeft 2017 afgesloten met een winst en omzet die een pak lager uitkwamen. Euronav ondergaat de moeilijkheden die de sector kent: lage vrachttarieven, de laagste sinds eind 2012, en de daaraan verbonden bijkomende tankercapaciteit op de markt, maar ook productiebeperkingen door het oliekartel OPEC.





De winst in het vierde kwartaal daalde van 50,3 miljoen dollar in 2016 tot 19,2 miljoen dollar. De winst over het volledige jaar bedraagt maar 1,2 miljoen dollar, of meer dan 200 miljoen dollar minder dan een jaar eerder (204 miljoen dollar).





De omzet in het slotkwartaal ging van 146,3 miljoen naar 118 miljoen dollar. De jaaromzet gaat zo van 684,3 miljoen in 2016 naar 513,4 miljoen dollar. (BJS)