Ivan Pelgrims is nieuwe topman Evonik 26 mei 2018

Chemiebedrijf Evonik Antwerpen heeft een nieuwe topman. Ivan Pelgrims (55) volgt als afgevaardigd bestuurder Frank Daman op. Diens mandaat eindigde na 4,5 jaar. Pelgrims is burgerlijk ingenieur en werkt al zijn hele loopbaan bij Evonik Industries. Hij bekleedde er diverse leidinggevende functies, in België en het buitenland. "De site in Antwerpen is een van de belangrijkste productiecentra van de groep wereldwijd. Ik hoop dat ik het buitengewoon goede werk van Frank Daman, met de hulp van al onze medewerkers, succesvol kan voortzetten", laat Pelgrims weten.





Evonik Antwerpen vernieuwt ook zijn raad van bestuur. Nieuwe voorzitter is Gregor Hetzke. (PHT)