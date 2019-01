Italië- en Frankrijklei kleuren weer beetje groener: eerste van 540 nieuwe platanen geplant ADA

23 januari 2019

Het was een pijnlijk gezicht toen bij aanvang van de werken aan de Leien honderden platanen gekapt werden. Ondertussen zijn de werken zo opgeschoten dat de aannemer gestart is met het aanplanten van nieuwe jonge bomen op de Italiëlei. In totaal zullen er zo een 540 bomen geplant worden op de Italië- en Frankrijklei. Dat zijn er 182 meer dan voor de werken. Daarvan zullen er 330 dit plantseizoen geplant worden, en volgend seizoen komen daar dan nog eens 210 nieuwe bomen bij.