Italianen breken in bij snackbar 10 april 2018

De politie ontving zondagochtend een oproep voor een inbraak in een snackbar op de Italiëlei. De oproeper zag hoe twee mannen de deur hadden opengebroken. Op basis van de beschrijving van de oproeper kon de telecommandokamer van de politie de verdachten volgen op de camerabeelden. Zo kon de politie vaststellen dat de mannen in de Van Stralenstraat een pand betraden. Eén van de verdachten bleek hier ingeschreven te staan. De politie voerde ter plaatse een huiszoeking uit en kon zo ook de twee verdachten identificeren en arresteren. Ze konden ook in verband gebracht worden met een fietsdiefstal. Beide verdachten, twee Italiaanse mannen van 24 worden voorgeleid. (PLA)