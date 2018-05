Isabelle (29) beste Vlaamse in finale BK Rummikub 15 mei 2018

02u58 0

Isabelle Fannes (29) uit Antwerpen is als beste Vlaamse geëindigd in het Belgisch kampioenschap Rummikub, vorige zaterdag in de Belgium Pier in Blankenberge. De jongedame kon zich voor het eerst plaatsen voor de finale. Daarin moest ze de duimen leggen voor de Waal Damien Platteau. Rummikub is een familiespel dat je vanaf 6 jaar kan spelen.





Van 12 tot 82 jaar

De oudste deelneemster aan het kampioenschap was bijna 82 en de jongste deelnemer 12 jaar. "Ik speel het twee tot drie keer per maand", zegt Isabelle Fannes. "Het is een combinatie van spelinzicht en de nodige dosis geluk." Ook de Antwerpse familie Van Geel, met grootmoeder Monique (69) op kop, kwalificeerde zich voor het eindtornooi, maar zonder succes. De uiteindelijke winnaar Damien Platteau mag ons land in november vertegenwoordigen op het wereldkampioenschap in Israël.





(BHT)