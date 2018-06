Isabel Fredeus wint prijs voor jonge kunstenaars 29 juni 2018

02u41 0

De Antwerpse Isabel Fredeus (27) heeft de Middelheim Museum Young Art Prize gewonnen. De jury bekroonde haar werk 'Under the weather'. Het is de tweede keer dat de prijs voor Belgische kunstenaars wordt uitgereikt. Fredeus, die een diploma behaalde aan Sint-Lucas en een atelier heeft in Extra City, was in januari een van de drie laureaten, samen met Marta Galmozzi en Florian Mertens. Zij mochten hun ontwerp uitwerken in het Openluchtmuseum Middelheim. De werken blijven er tot eind dit jaar staan.





Het winnende kunstwerk is een sculptuur van handgeblazen stormglas. Volgens het juryrapport gaat Fredeus met haar werk in op de eigenheid van een museum zonder dak. "Het idee van het weer is door haar op een intelligente manier ingezet om zowel de grote uitdagingen van het leven op onze planeet als de alledaagse gesprekken centraal te stellen." (PHT)