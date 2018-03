Is verkrachter Middelheim terug? ZIEKENHUIS MAANT PERSONEEL AAN TOT EXTRA VOORZICHTIGHEID PATRICK LEFELON

16 maart 2018

02u47 0 Antwerpen Opnieuw hangt een vreemde man die vrouwen lastigvalt rond aan het

Middelheimziekenhuis. Het personeel is door de ziekenhuisdirectie gevraagd voorzichtig te zijn. Vier jaar geleden zorgde een verkrachter al voor een angstpsychose rond Middelheim.





De man werd nooit gepakt.





Met een interne mail van de veiligheidsdienst is het personeel van ZNA Middelheim opnieuw tot voorzichtigheid aangemaand. Vooral wie na zijn avonddienst het ziekenhuis verlaat, wordt gevraagd in groep naar de personeelsparking te gaan. De interne veiligheidsdienst heeft zijn rondes tijdelijk verlengd tot 22.30 uur. Ook de lokale politie heeft extra patrouilles beloofd.





Volgens een betrouwbare bron heeft een aantal vrouwen melding gemaakt van een exhibitionist die in de bosjes rond het ziekenhuis rondhangt. Op geen enkel moment kwam het tot fysiek contact tussen de vreemde man en personeelsleden van Middelheim.





Vier incidenten

"Er zijn inderdaad in de afgelopen 6 maanden vier kleine incidenten gebeurd", vertelt woordvoerster Renée Willems van ZNA Middelheim. Personeelsleden werden op een opdringerige manier tot aan de wagen gevolgd. Twee personeelsleden hebben zelf ook aangifte gedaan bij de politie."





Bij de politie is het probleem aan Middelheim gekend. Er zijn een aantal meldingen binnengekomen maar tegen de tijd dat een patrouille ter plaatse kwam, was de verdachte persoon al verdwenen.





Woordvoerder Willem Migom van de politie:"Er zijn geen formele klachten, enkel maar meldingen van personeelsleden van Middelheim die een verdacht iemand hebben opgemerkt. Het wijkteam houdt de situatie in de gaten en organiseert ook extra toezicht."





Nachtegalenpark

Het nieuws over "verdachte personen" doet het personeel denken aan de psychose van vier jaar geleden toen in de ruime omgeving van ZNA Middelheim verschillende vrouwen werden lastiggevallen. Eén vrouw werd 's avonds verkracht in het Nachtegalenpark. Andere vrouwen wisten op tijd te ontsnappen aan de man. Hij sloeg meestal toe bij het einde van de avonddienst in Middelheim.





De politie verspreidde toen robotfoto's van de verdachte. Het ging om een mollige, vermoedelijk allochtone man die de vrouwen in het Nederlands met een vreemd accent aansprak.





De weken nadien kwamen heel wat tips binnen. De politie stuurde ook undercoverploegen uit om de verdachte op heterdaad te betrappen. Dat mocht niet baten. De "verkrachter van Middelheim" werd nooit gepakt.





Man opgepakt

Eind 2015 werd wel een man opgepakt aan de Silvertop-blokken op het Antwerpse Kiel. Het ging om een 33-jarige man van Marokkaanse nationaliteit. Minstens twee slachtoffers wezen hem aan als dader voor een verkrachting en een poging tot verkrachting ter hoogte van station Antwerpen-Zuid. Zijn DNA kwam echter niet overeen met de feiten die rond het Middelheim-ziekenhuis gebeurden. De man is ondertussen veroordeeld tot 5 jaar cel. Naar de verkrachter van Middelheim wordt nog altijd gezocht.