Is uw zolderschat een meesterwerk? Dieter Lizen

05 december 2018

19u21 0

Voor de zesde keer al kan u in het Antwerpse Rubenianum naar een expertisedag voor kunstwerken. Denkt u dat die zolderschat misschien een oude Vlaamse meester is? Of wil u weten wie die oude geërfde prent getekend heeft? Kom dan op 12 december tussen 14u en 17u naar het Rubenianum in de Kolveniersstraat. Een tiental specialisten geven er uitleg en duiding over schilderijen, tekeningen en prenten (gravures). Zij geven op deze Beoordelingsdag kunsthistorische informatie over het onderwerp, de stijl, de techniek, de datering en mogelijk de kunstenaar van de objecten. Waardebepalingen geven zij niet, maar ze kunnen personen wel doorverwijzen naar een veilinghuis, kunsthandelaar of zelfstandig taxateur. Af en toe duiken er echte meesterwerken op tussen de oude zolderschatten, zo bewijzen programma’s als ‘Rijker dan je denkt’.