iPad toont leerlingen verborgen hoekjes van haven 10 maart 2018

Het Havencentrum trakteerde zijn gidsen gistermorgen op koffiekoeken en fruitsap in het kader van 'Week van de vrijwilliger'. Voor het centrum werken een 80-tal freelance gidsen.Voorzitter van het Havencentrum, Ludwig Caluwé, maakte van de gelegenheid gebruik om ook het gloednieuwe lesmateriaal voor het lager onderwijs voor te stellen.





Zo zullen de gidsen vanaf dit seizoen op tablets op een interactieve kaart foto's en filmpjes achter de schermen van de bedrijven kunnen tonen. Met een lessenpakket voor in de klas, komen de leerlingen bovendien beter voorbereid aan boord. "We kunnen alles wat we jongeren willen leren ook in het echt laten zien", zegt voorzitter Ludwig Caluwé. "En dankzij de tablets tonen we nu ook wat normaal verborgen is. Zo is er een filmpje waarop je duidelijk kan zien hoe droogdokken werken: hoe het water weggaat, hoe het schip droog komt te staan, hoe eraan gewerkt wordt en hoe het water terugloopt."





De Havenrondvaart richt zich op leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs en duurt ongeveer twee uur. In twee uur tijd vaart de boot een lus die vertrekt en aankomt aan het Kattendijkdok. "Tijdens de heenweg staan de kinderen buiten, kijken ze rond en krijgen ze uitleg van de gids. De gids ondersteunt zijn verhaal vanaf nu dus met een tablet waarop foto's en filmpjes van achter de schermen van het havengebeuren kunnen getoond worden", aldus voorzitter Ludwig Caluwé.





Doe-koffers

Aan boord zijn ook doe-koffers met spelletjes die de net opgedane kennis en begrippen nog eens herhalen. De kinderen van scholen De Ark in Wilrijk en De Linde in Antwerpen mochten de spelletjes en iPads inwijden.