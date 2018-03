Inwoners voelen zich steeds veiliger in 't Stad 20 maart 2018

De Antwerpenaar wordt nog wat fierder op zijn stad, dat blijkt uit de stadsmonitor die gisteren werd voorgesteld. Ook de criminaliteit en het onveiligheidsgevoel dalen. Opvallend wel: de verkeersveiligheid in cijfers stijgt maar de Antwerpenaar zelf denkt daar toch anders over.

De stadsmonitor peilt elke drie jaar naar het leven in de 13 centrumsteden. Het rapport geeft zowel objectieve cijfers als de subjectieve gevoelens van de inwoners. Opvallend want die twee zaken komen niet altijd overeen. Zo heerst in het Antwerpse bijvoorbeeld een onveiligheidsgevoel in het verkeer.





In realiteit zijn er minder zwaargewonden of doden gevallen dan in de andere centrumsteden, 3,9 op 10.000 inwoners om precies te zijn, enkel Mechelen doet beter. In de periode 2005-2007 werden nog 8,2 Antwerpenaars op 10.000 slachtoffer in het verkeer. Auto blijft overigens ook koning. 78 procent van de gezinnen heeft minstens één wagen, dat is heel wat lager dan alle andere steden en het Vlaams gemiddelde. Het aantal fietsen stijgt lichtjes en het aantal abonnementen op het openbaar vervoer blijft gelijk.





Wonen in Antwerpen is een uitdaging voor wie een huis wil. Daar ligt de gemiddelde kostprijs historisch hoog met gemiddeld 256.000 euro. Maar een appartement kan je hier wel op de kop tikken voor 197.500 euro, daarmee zijn we bijna de goedkoopste stad.





Het aantal criminele feiten is de laatste 4 jaar met maar liefst 28 procent gedaald, en duikt daarmee zelfs onder Gent en Brussel. Dat vertaalt zich ook in het subjectieve gevoel van de Antwerpenaar, amper 13 procent voelt zich nog onveilig, tegenover 21 procent in 2012. Ook het vertrouwen in de politie, het gerecht en het stadsbestuur steeg.





70 procent van de Antwerpen is fier op zijn stad, een stijging met 7 procent ten opzichte van 2008, tegenover de andere steden is dat nog steeds redelijk laag.