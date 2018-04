Inwoners mogen mee beslissen over 1,1 miljoen euro 30 april 2018

Voor het vijfde jaar op rij krijgen inwoners van het district Antwerpen met de burgerbegroting de kans om volledig zelf te beslissen over 10 procent van de jaarbegroting, namelijk 1,1 miljoen euro. Op donderdag 26 en zaterdag 28 april kwamen zo'n 140 inwoners van het district samen om het geld te verdelen over de 12 thema's van de startmomenten.





Dit jaar wezen de deelnemers een groot deel van de 1,1 miljoen euro toe aan huiswerkbegeleiding, ondersteuning van het jeugdwerk en fietsvriendelijke straten. De eerste 2 thema's krijgen 173.544 euro en 164.644 euro, fietsvriendelijke straten krijgt 114.805 euro voor de begroting van 2019.





Nu zijn de inwoners van het district opnieuw aan zet. In mei en juni kunnen zij projecten indienen binnen de gekozen thema's en budgetten. Op het burgerbegrotingfestival in oktober kiezen bewoners welke ingediende projecten geld krijgen om te worden uitgevoerd in 2019. (BJS)





