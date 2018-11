Inwoner start petitie voor betere verbinding tussen linker- en rechteroever DILA

06 november 2018

18u16 0 Antwerpen Joost Van der Donckt (46) is de hinder van de kapotte liften en roltrappen in de Sint-Annatunnel zo beu dat hij een petitie gestart is voor een vlottere verbinding tussen de linker- en rechteroever.

Joost woont al 16 jaar op Linkeroever en rijdt elke dag met de fiets door de Sint-Annatunnel. “Maar als de lift weer eens stuk is, wat om de haverklap gebeurt, zorgt dat voor heel wat hinder. Zeker ‘s nachts, als er geen permanentie is van tunnelpersoneel, is het wachten tot ‘s morgens voor er actie ondernomen wordt. De roltrappen mogen namelijk niet draaien zonder toezicht. Het gevolg is dat de werkende mens zijn fiets moet achterlaten of 5 kilometer omrijden via de fietserstunnel aan de Kennedytunnel.”

In 24 uur tijd tekenden al 200 mensen de petitie die Joost wil afgeven aan minister van Mobiliteit Ben Weyts. “De renovatie van de liften en roltrappen van de Sint-Annatunnel zou tot vijf jaar gaan duren, maar wordt steeds maar weer uitgesteld. Ik begrijp dat er soms moet bespaard worden, maar niet hierop. Net nu meer burgers op zoek gaan naar alternatieven voor de wagen, laat de Vlaamse overheid ons in de steek.”

Joost ziet zelf verschillende oplossingen. “Het herinvoeren van de nachtdienst in de tunnel om bij defect van de liften de roltrappen te bedienen. Er zou ook nog zwaarder ingezet kunnen worden op de veerdiensten en nachttrams. Ook de aanleg van een fietsersbrug over de Schelde moet echt op de agenda van het nieuwe stadsbestuur en Vlaamse overheid. Die brug kan ook een oplossing bieden voor de conflicten tussen voetgangers en fietsers die je nu, door het drukke verkeer in de tunnel, steeds vaker ziet”.