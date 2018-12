Invulling schepencollege nog niet helemaal rond philippe truyts

24 december 2018

11u28 0 Antwerpen Het nieuwe districtscollege van Deurne stelt vrijdag 28 december het bestuursakkoord voor. Voorlopig is het onduidelijk of er voor de socialisten, nieuw in de coalitie met N-VA en Open Vld, een extra schepenzetel inzit.

Zeker is dat Tjerk Sekeris (N-VA) districtsburgemeester blijft. In zijn partij maken uittredend schepen Elke Brydenbach en huidig fractieleider Philip Van Acker de beste kansen op een zitje in het bestuur. Bij de liberalen blijft Freddy Lorent aan boord. Sp.a, de voorbije zes jaar in de oppositie, stuurt Frank Vercammen naar het college. Mogelijk komt er nog een tweede socialist in de bestuursploeg. Dat zou dan ex-districtsburgemeester Frank Geudens of politieke nieuwkomer Charisse Verberckmoes kunnen worden. Een gedeeld mandaat – drie jaar een sp.a’er en drie jaar iemand van N-VA – lijkt als compromis voor de machtsverhoudingen best realistisch.

De ambitie om Deurne - een groot district van 80.000 inwoners - een echt centrum te schenken en een verdubbeld budget voor sociaal beleid zijn volgens Frank Geudens belangrijke zaken die sp.a binnenhaalde.