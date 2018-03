Investeerders in Corsan-films zijn alles kwijt 08 maart 2018

Voor de ruim 1.000 kmo's, zelfstandigen en vrijeberoepers die miljoenen euro's in de filmprojecten van het Antwerpse bedrijf Corsan investeerden, is er geen hoop meer. Zelfs het belastingvoordeel dat ze via de taxshelter genoten, moeten ze nu zeker terugbetalen. Dat is het gevolg van een arrest van het Antwerpse hof van beroep, dat De Tijd kon inkijken. Zelfs de investeerders in 'Killing Season', een van de Corsan-films die wel nog de bioscoopzalen haalden, krijgen geen attest voor hun belastingkorting.





Ruim een jaar geleden viel het doek over het filmbedrijf, nadat projecten geen attesten meer hadden gekregen van de fiscus en zowel de Bijzondere Belastinginspectie als het gerecht een onderzoek had opgestart. Nu rest alleen een put van meer dan 200 miljoen euro. (BJS)